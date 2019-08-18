Судебные приставы России с 2020 года могут начать извещать должников по СМС
Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников по СМС об ограничении выезда за рубеж и применении других мер принудительного исполнения.
В Минюсте пояснили, что 6 августа правительство внесло в Госдуму поправки в закон «Об исполнительном производстве». Согласно поправкам, при наличии согласия гражданин может получать текстовые сообщения о задолженности.
В Федеральной службе судебных приставов заявили, что в случае принятия закона граждане получат извещения путем уведомления через личный кабинет на Едином портале государственных услуг. Согласие лица на получение текстовых сообщений должно быть подтверждено распиской с указанием номера мобильного телефона, передает ТАСС.
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