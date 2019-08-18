Лекции о сердечно-сосудистых заболеваниях пройдут в Москве с 19 по 24 августа
В столичных поликлиниках с 19 по 24 августа пройдут лекции о сердечно-сосудистых заболеваниях.
В консультативно-диагностическом центре № 2, филиале № 2 детской городской поликлиники № 110 и филиале № 4 поликлиники № 134 19 августа посетителям расскажут об аритмии, рахите и сахарном диабете.
В детской поликлинике № 129 и городской поликлинике № 22 21 августа пройдет лекция о подготовке ребенка к школе. Кроме того, состоится беседа о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Москвичи и гости столицы 23 августа смогут прослушать лекцию о нарушениях памяти и способах профилактики глаукомы.
В столичных поликлиниках подобные мероприятия проходят каждый месяц. Посетители могут пройти консультацию у специалиста и получить полезную информацию, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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