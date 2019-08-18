Ученые предупредили, что морепродукты опасны из-за химикатов
Ученые из Гарвардского университета заявили, что потребление рыбы и морепродуктов следует ограничить, так как в них содержатся химикаты, способные нанести вред организму человека.
Эксперты объясняют, что электростанции, металлургическая промышленность и техногенные катастрофы оказывают сильное влияние на качество рыбы. Ртуть оседает в водоемах и контактирует с рядом бактерий, в результате чего образовывается метилртуть.
Это органическое соединение, являющееся высокотоксичным, проникает в организм морских обитателей. Исследователи отмечают, что с ростом размера рыбы увеличивается и количество метилртути в ее организме.
Наибольшее количество химиката, согласно исследованию, содержится в тунце, акуле, треске, меч-рыбе и щуке. Ученые подчеркивают, что токсины крайне опасны: они мешают работе нервной и иммунной систем, а также легких, печени, почек, желудка и кишечника. Кроме того, они крайне опасны для мозга, сообщает «Пермь открытая».
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