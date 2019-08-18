Не семья, а золото: мне в жизни повезло

Мне было 20 лет, когда я познакомилась со своим будущим мужем Николаем Антоновичем Стобородом.

Ему было 25 лет, окончив институт, он работал инженером на заводе, а я училась на третьем курсе института. Через год мы поженились.

Когда моя учеба в институте подошла к окончанию, Николая Антоновича направили на учебу в Академию внешней торговли, затем он работал как сотрудник Внешторга в нескольких странах.

В 2010 году мы с мужем отпраздновали изумрудную свадьбу — 55 лет совместной жизни. Мечтали мы с Колей и о том, как отметим бриллиантовую свадьбу, но за полгода до нее моего Коли не стало... Незадолго до своего ухода он, украинец по национальности, ужасно переживал из-за событий на Украине. «Мы же славяне, братья и должны жить дружно в этом неспокойном мире», — все время повторял Николай Антонович.

Супруги Татьяна и Николай Стобород отметили изумрудную свадьбу Фото: Личный архив

Мы с Колей вырастили хороших детей — дочь и сына, внучку и внука, у нас прекрасные правнучка и правнук.

Я считаю, что мне в жизни очень повезло: у меня был умный, добрый, просто замечательный муж.

Татьяна Николаевна Стобород

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