Москвичей предупредили об ограничении входа и выхода на станциях метро возле «ВТБ Арены»
По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к «ВТБ Арене», возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Об этом сообщили в Twitter Московского метрополитена.
По требованию полиции на станциях #мосметро, прилегающих к ВТБ Арене, возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок.— Московское метро (@MetroOperativno) 18 августа 2019 г.
Данные меры связаны с проведением матча шестого тура чемпионата России по футболу между «Динамо» и «Локомотивом». Игра начнется в 19:00.
Билеты на обратную поездку в метро рекомендуем приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча. Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.— Московское метро (@MetroOperativno) 18 августа 2019 г.
Ведомство просит пассажиров быть внимательными, соблюдать общественный порядок и заранее приобретать билеты.
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