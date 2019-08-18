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Общество

Вопреки обстоятельствам, диагнозам и здравому смыслу: истории многодетных семей

Марьяна Шевцова
• 18:20 • 18 августа 2019
Фото: кадр из фильма «Твои, мои и наши»
Фото: кадр из фильма «Твои, мои и наши»

Нет ни одной неинтересной многодетной семьи. Каждая — готовый объект для сценария со своими радостями и бедами, взлетами и падениями. И даже чудесами! «Вечерняя Москва» собрала несколько историй о московских многодетных семьях, где дети рождались вопреки всем диагнозам, рекомендациям врачей, стереотипам и советам родственников. 

Вопреки онкологии

Марина и Алексей были знакомы со школы: учились в параллельных классах. Алексей уже тогда любил ее, но после школы оба создали свои семьи. У Марины родились Дима и Лида, и у Алексея тоже появился сын Дима. Марина получила среднее медицинское образование в училище по специальности реабилитолог, а затем окончила РГСУ по направлению «менеджер управления». Алексей работал водителем. 

Когда Марина и Алексей поженились, то захотели общего ребенка. Во время обследования врачи вдруг обнаружили опухоль. 

— Это было как приговор: срочно оперироваться и забыть о своих мечтах, — вспоминает Марина. 

Но один врач дал три месяца на зачатие. 

— Я вышла из консультации вся в слезах, так как очень хотела большую, дружную семью, где слышится детский смех. Посоветовались с мужем. Решили рискнуть. Я сразу же забеременела. Беременность протекала гладко. Бегала на работу до самых родов. И 2 февраля 2018 года появилась на свет наша доченька. В роддоме врачи разводили руками, мол, как вы смогли выносить? — рассказывает многодетная мама. 

Долго выбирали имя. Марине приснился сон, где малютка просила ее назвать Настенькой. Так они и поступили. 

Сейчас Марина здорова — опухоль рассосалась сама. Верили в чудо, и оно случилось! У них с Алексеем дружная семья, где все помогают друг другу. Старший, Дима (13 лет), серьезно увлекается математикой — победитель олимпиад, интересуется географией и авиамоделированием. Лидия (11 лет) занималась спортивной хореографией, заняла третье место на соревнованиях по спортивной аэробике, любит рисовать. Младший, Дима (11 лет), увлекается развивающими играми, конструкторами. А Настенька просто всех радует.

Вопреки краснухе

— Мечта вдохновляет и мотивирует. Мечта дает надежду и легкость в достижении цели. Но мечта может так и остаться мечтой, если ничего не предпринимать и довериться чужому равнодушному мнению, — считает Ирина Кутурова. 

В 23 года она родила дочь. И даже врожденный порок развития глаза не омрачил этого события. Пришлось научиться совмещать счастливое материнство, больницы, операции и жесткий мир бизнеса.

— У меня был магазин. Это был единственный реальный доход, позволяющий оплачивать достойное лечение в 90-е, — поясняет она. — Осознанно и запланированно появился второй ребенок — сын. Как же у моего мальчика не будет брата? Так мы стали планировать третьего ребенка. В тот момент, когда я узнала о третьей беременности, выяснилось, что у моего шестимесячного ребенка краснуха. Диагноз, при котором гинеколог выдает направление на аборт. Диагноз, который достаточно легко и без последствий лечится у заболевшего ребенка, но дает необратимые последствия развития плода у беременной женщины. Диагноз, слыша который, врачи начинают расписывать возможное уродство, патологии и даже смерть в утробе, — делится Ирина.

Фото: pixabay.com

Началась череда поисков решений. Ирина с сыном сдавали узкопрофильные анализы.

— Искали мои детские медкарты, чтобы узнать, болела ли я в детстве краснухой. Ездили по святым источникам... Отчаянно молилась Богу... Ребенка я оставила. Вопреки советам всех врачей из множества медучреждений, включая поликлинику, центры вирусологии, эндокринологии и генетики. Мы с мужем решили — будь что будет, — вспоминает она.

Какое счастье для семьи было узнать, что, оказывается, у сына в анализе крови были антитела к краснухе и сыпь появилась из-за аллергической реакции на антибиотик. 

— В итоге на свет появился здоровый малыш. Сейчас у нас уже четверо детей. Старшей 25 лет, средним 17 и 15, младшему 12 лет. Старшая дочь уже сама учитель, старший сын готовится к поступлению в вуз и профессионально занимается плаванием. Средний сын с начальной школы мечтает стать военным и учится в кадетском классе. А младший, самый залюбленный ребенок на свете, уже перешел в 6 класс. Наконец я могу выдохнуть. Мечты сбываются! Вопреки обстоятельствам, жизненным ситуациям, здравому смыслу, — говорит Ирина. 

Вопреки бесплодию

После школы Ольга сразу пошла работать.

— Учиться не было возможности, так как надо было содержать себя. Работала продавцом-кассиром, рекламным агентом в газете, — рассказывает она.

Ее муж, геолог по образованию, на два года старше. Сейчас Ольге 43 года, у нее четыре красавца-сына, которые занимаются спортом, имеют медали и награды. 

А ведь 20 лет назад и кандидаты наук, и профессора диагностировали у нее бесплодие второй степени. Вторая степень бесплодия возникает на фоне нарушенной репродуктивной способности. 

— Мы шутили с мужем, что родились сыночки дважды во второй степени бесплодия, — смеется многодетная мама.

Но все, конечно, было не безоблачно.

— Чего мне стоила первая беременность! Сидела на жесткой диете и похудела на 15 килограмм за месяц, занималась бегом и с головой ушла от мечты о детях. Старший родился вопреки диагнозу спустя пять лет ожиданий. Второй появился на свет в день Святого Валентина 14 февраля. Между старшими двумя и младшими двумя по два с половиной года разницы и промежуток между парами семь лет. Очень тяжело было поднимать детей без помощи родственников, без машины и вообще без нужного совета. И муж тогда остался без работы, — вспоминает Ольга. 

Всем стихиям и невзгодам назло сейчас у них замечательные сыновья. Все занимаются плаванием. Старший, Владислав, увлекается еще каратэ и футболом. У второго, Далера, больше 30 наград по футболу.

— В перспективе третьего сына, Милана, хотим отдать в футбол или на каратэ, а четвертого, Даниэля, кто бы помог устроить в цирковое обучение, в нем пропадает вулкан энергии и оптимизма: у него остались неосвоенными только потолки, — гордится своими ребятами Ольга. 

Вопреки одиночеству 

— Мой третий ребенок родился вопреки экономической ситуации, вопреки осуждению родителей, — рассказывает Евгения.

Сейчас ей 36 лет. За плечами два страшных предательства, но она не унывает. 

— Воспитываю троих детей одна. Но, честно, я очень счастлива, — говорит она. 

С папой двух первых детей (девочки 14 и 10 лет) Евгения в разводе: он бросил их с кредитами, пропал, алименты не платит. Было очень сложно выбираться из долгов, наделанных мужем. Но справились. 

Потом она снова влюбилась и забеременела. Мужчина сначала хотел ребенка, но потом испугался, передумал, два года назад уехал по контракту в другой город. И пропал с радаров. Один раз передал привет через знакомых и сказал, что о нем не надо волноваться. 

Для родителей Евгении это был настоящий удар: как это после неудачного первого брака забеременеть и рожать одной? 

Сейчас младшему сыну два года. Очень выручают пособия. Многодетная мама окончила Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Евгения не сидит сложа руки, подрабатывает бухгалтером удаленно из дома.

Вопреки безденежью и «ультиматумам» родственников 

— Наши дети родились вопреки скромной материальной обеспеченности, мнению родных и моему здоровью, — рассказывает Людмила. — Я работала в детском саду, у мужа не было образования, он часто менял работу. Когда я забеременела, его мама отправила нас на аборт. Ультиматум поставила. Мы не согласились, приняли самостоятельное решение. С тех пор его мама с нами не общается. Совсем.

Кроме того, у Людмилы целый букет болезней сердечно-сосудистой системы. И врачи всерьез опасались за ее жизнь, тем не менее в семье Людмилы и Николая трое детей. 

Николай долго работал в МЧС. Сейчас трудится в ФССП России. Увлекается бегом. Людмила работает почти 30 лет в системе дошкольного образования, из них 15 лет воспитателем в «Школе Ломоносова». Увлекается вышивкой, рисованием, изучает английский язык. 

Дети занимаются спортом, музыкой. Семья очень хочет еще одного малыша. 

— Родить, видимо, я уже не смогу. Так что мы с мужем после семейного совета с детьми подали заявку в школу приемных родителей при Марфо-Марьинской обители. Ждем осени, — поделилась планами Людмила.

Фото: pixabay.com

Вопреки возрасту

Светлану отправили на аборт из-за возраста. Это было то время, когда «старородящими» считались женщины, которым слегка за 30, а Светлане было уже 36 лет, когда она забеременела в четвертый раз. Врачи советовали перестраховаться, «хорошо подумать» и, возможно, прервать беременность, чтобы избежать возможных отклонений у ребенка. 

Но Светлана сама медик по образованию, окончила медицинское училище № 1 РАМН, работала по специальности в НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского, поэтому знала, что можно рискнуть.

— В коридоре я встретила врача Волкову, которая наблюдала все мои предыдущие беременности. Благодаря ей мне выдали все направления на анализы и УЗИ, поставили на учет. Все сложилось хорошо. Сейчас у нас четыре чудесных ребенка, — говорит Светлана. 

Это сегодня даже 40-летний возраст уже не считается слишком поздним, чтобы родить первого малыша. Медицинские технологии шагнули вперед — выносить и родить получается у женщин и в 20, и в 30, и даже иногда в 45+. 

Младшей дочке Светланы, Таисии, сейчас 9 лет. Она прекрасно учится, много раз побеждала в школьных олимпиадах, обожает животных. Светлана не побоялась ее рожать, даже несмотря на то, что у ее старших девочек, Олеси и Лилии, тяжелая форма бронхиальной астмы с неконтролируемым течением, но диагноз не мешает им учиться, рисовать, увлекаться видеоблогингом. 

Первенцу, Петру, сейчас уже 26 лет. Будучи школьником, он создал программу путешествия по метро от станции к станции на месте машиниста поезда. Политехнический институт обратился к нему с просьбой подарить эту программу им.

Муж Светланы увлекается столярным делом — вся мебель дома сделана его руками. 

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Фото: кадр из фильма «Твои, мои и наши»
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Неадекватных собачников — сажать...

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