Психолог предположил, что могло толкнуть подростка из Ульяновской области на убийство семьи

Около 11 часов утра 18 августа в одном из домов села Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти были обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух детей четырех лет. Погибшие были родственниками. По одной из версий следствия, своих родных убил юноша 16-ти лет. СМИ сообщают, что он был отличником и участником многих олимпиад.

О возможных причинах такого поступка подростка рассказал «Вечерней Москве» психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

— Зачастую, когда мы говорим об успехе человека в каких-то науках, особенно в раннем возрасте, это свидетельствует об определенном функционировании его мозга. В большинстве случаев люди, которые обладали выдающимися результатами в учебе, имели склонность к шизофрении. Это так называемая акцентуация, когда у человека есть некие свойства какого-то психического расстройства. По сути, так просто работает мозг.

Когда человек совершает массовое убийство, это говорит о том, что у него на момент преступления была снижена критичность мышления. Этим свойством обладает каждый здравомыслящий человек: мы не причиним вред другому, потому что боимся последствий. Этим большинство людей и отличаются от психически больных. Последние не думают о последствиях.

В критические моменты у психически больных появляются мотивы для совершения такого поступка. Мотивом у этого подростка могла быть мысль, что существовать на Земле бессмысленно. Соответственно, он совершает такой акт не из негативных побуждений и злобы на близких, а из желания им помочь.

У мальчика могла возникнуть и галлюцинация: возможно, он не способен был проанализировать, что происходит. Для ребенка это была оборона, он боялся, что ему причинят какой-то вред.

Склонность к такому поведению могла наблюдаться и раньше, жители сельской местности могли просто не обратить на него внимания. Возможно, родители юноши — люди небогатые, злоупотребляющие алкоголем. Они могли обижать ребенка. К сожалению, деструктивный образ жизни более распространен в регионах, небольших населенных пунктах, и место жительства также могло повлиять на психическое состояние подростка, — подчеркнул специалист.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Страсти по подростку

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Никиты Миронова:

Давно такой жути не было. 16-летний подросток из Ульяновской области убил всю свою семью. Вместе с малолетними братом и сестрой. Не пощадил ни маму, ни бабушку с дедушкой. А потом сам ушел из жизни. Все это выглядит совершенно иррационально, но сам убийца за день до трагедии обронил, что брат с сестрой его не любят, а мама гнобит (далее...)