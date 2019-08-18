Молодой ученый создал уникальный препарат для лечения рассеянного склероза

Столичные власти увеличили размер премии правительства для молодых ученых до двух миллионов рублей. «Вечерняя Москва» пообщалась с научным сотрудником лаборатории биокатализа Федерального института биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Алексеем Степановым, который вместе со своими коллегами Алексеем Белогуровым и Яковым Ломакиным получил премию в прошлом году.

32-летний Алексей Степанов с детства увлекался биологией.

— Любил делиться новыми знаниями о живом с друзьями и родителями, — вспоминает он.

После 11 класса Степанов поступил на биологический факультет МГУ им. Ломоносова. На последних курсах, признается он, было довольно трудно поддерживать в себе интерес, но, к счастью, он попал в лабораторию академика Александра Габибовича Габибова — именно в этой лаборатории его смогли по-настоящему заинтересовать научной деятельностью.

На протяжении последних лет Алексей занимается разработкой различных инновационных препаратов. Премию в прошлом году вместе с коллективом он получил за создание первого оригинального отечественного терапевтического агента для лечения рассеянного склероза.



— Это весьма распространенное аутоиммунное заболевание, болеют им чаще молодые девушки европеоидной расы. Вылечить его полностью практически невозможно, — рассказал Степанов.

По словам ученого, есть препараты, которые облегчают симптомы этого заболевания, но не лечат. Важно отметить, что такие препараты действуют на организм комплексно, то есть подавляют не только аутореактивные клетки, ответственные за заболевание, но и здоровые.

— В нашей лаборатории был разработан препарат, который действует более избирательно: он призван подавлять только те воспалительные процессы, которые ответственны за развитие болезни, — пояснил Алексей Степанов.

Главный объект изобретения — основный белок миелина, который участвует в формировании миелиновой оболочки аксонов. У всех людей, отметил биолог, есть гематоинцефалический барьер, который служит дополнительной защитой и отделяет головной мозг от всего остального организма. Для иммунной системы нашего организма головной мозг является так называемой иммунопривилегированной зоной, и иммунные клетки не могут так просто проникать туда.



— Если целостность барьера нарушается, и иммунная система туда все же проникает, то развивается аутоиммунный ответ на наши собственные нейроны, — отметил ученый.

Одну из ключевых ролей в этом аутоиммунном ответе как раз играет основный белок миелина. Для ускорения передачи нервных импульсов длинные отростки нейронов (аксоны) покрыты миелиновой оболочкой. Скорость передачи импульса по немиелинизированным волокнам заметно медленнее и составляет всего пять метров в секунду, а по покрытым миелиновой оболочкой — до 70 метров в секунду.

— При развитии рассеянного склероза целостность этой оболочки нарушается, что приводит к сбоям при передаче импульсов, — говорит Степанов.

В своем исследовании биологи разделили основный белок миелина на 12 частей и показали, что к трем определенным участкам белка наблюдается наиболее интенсивный иммунный ответ.

— Мы взяли эти кусочки белка и загрузили в липосомы (искусственно созданные пузырьки, которые снаружи покрыты сахаром маннозой). За счет этого были получены наноконтейнеры для адресной доставки, — добавляет ученый.

При тестировании на крысе эти контейнеры, которые ей ввели, активно поглотили антигенпрезентирующие клетки, в результате чего произошел эффект иммунной толерантности.

— Таким образом иммунная система перестала считать среду мозга чужеродной, — рассказывает он.



Сейчас препарат прошел уже два этапа клинических испытаний, а третья фаза испытаний готовится. Алексей рассказал, что в институт часто звонят люди, которые просят помочь получить препарат, но сами ученые не имеют препарата, которые изготавливает фармкомпания в стерильных условиях.

Сейчас Алексей Степанов (при поддержке Российского научного фонда) работает над новыми проектами в области генной терапии, которая является логическим продолжением таргетной терапии (применяется в лечении онкологических заболеваний).

— Еще до нас был разработан новый подход, который заключается в том, что из пациента выделяют иммунные клетки. В них привносят новый ген, который кодирует белок, и этот белок внешней своей частью распознает опухолевые клетки, а внутренней стимулирует иммунные клетки убивать опухолевые, — поясняет биолог.

Большинство препаратов, по его словам, направлены на убийство всех зараженных клеток, а коллектив лаборатории вместе с американскими коллегами работают над созданием персонифицированного лекарства.

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