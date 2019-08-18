Гонка погодных вооружений: можно ли вызвать ураган

Первым конспирологическую теорию заговора высказал депутат Госдумы Алексей Журавлев. Прямо в эфире федерального канала и заявил: спровоцировать погодные аномалии могло использование климатического оружия.

Ничего конкретного, просто предположение — дескать, существует некий вредоносный агрегат, который давно тестируется Западом, и ничего не мешает официальному Вашингтону его использовать. Этого оказалось достаточно, чтобы общественность взволновалась. Тут же вспомнили про американский научно-исследовательский проект HAARP, в рамках которого в конце 90-х годов на Аляске «вырос» целый лес из антенн и радаров. По официальной версии, для изучения ионосферы и противоракетной обороны. Правда, в 2013-м проект был закрыт. Опять же, по официальной версии.

«Оживили» ли американцы HAARP, придумав, как использовать его мощности в качестве климатического оружия, или придумали что-то новенькое? А может быть, они реанимировали и доработали математическую модель Земли (приближенное описание внешнего мира, выраженное с помощью математической символики. Мощный метод познания мира, прогнозирования и управления. — «ВМ»), созданную еще в 80-х годах в рамках советско-американского проекта «Ядерная зима»?

Ведь, как сказал «ВМ» однофамилец депутата-конспиролога, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, математическая модель планеты легко превращается в «погодную боеголовку».

— Если есть математическая модель, она сама подскажет, где и что нужно изменить в природном равновесии, чтобы начался катаклизм, и каких ожидать последствий, — поясняет эксперт. — Если государство использует ее и найдет способ, скажем, чуть изменить течение в океане, дальше процесс пойдет сам. Другое дело, что нужно разграничить два вопроса: возможно ли использование климатического оружия в принципе и считать ли погодные катаклизмы, которые мы наблюдаем, его последствиями. На первый вопрос я ответил бы: «Да, возможно». В горбачевские времена, когда все тайное становилось явным, академик Никита Моисеев (руководитель проекта по разработке математической модели с советской стороны) рассказывал нам, тогда студентам МГУ, как легко ее можно переориентировать в угрозу. Но вряд ли нынешние капризы погоды — результат использования климатического оружия. Во-первых, они слишком часто повторяются: логичнее и дешевле создать одну масштабную катастрофу. Вовторых, климатологи говорят об общем изменении климата и прогнозируют, что неурядицы с погодой растянутся на ближайшие 30 лет.

Климатологи, кстати, вообще считают климатическое оружие мифом.

— Изменения климата вызваны беспрецедентным ростом выбросов парниковых газов в атмосферу, — пояснил завотделом мониторинга климата Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Михаил Бардин. — И они пока не привели к реально опасным последствиям, хотя речь идет о деятельности всей индустрии на протяжении столетия. А эффект от применения климатического оружия будет неизбежно глобальным и поразит в том числе применяющего его. Что же касается погоды, то особых «странностей» нет. В разные годы наблюдались и более крупные аномалии.

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Проект для изучения ионо сферы и распространения радиоволн, аналогичный американскому HAARP, есть и у нас. В 1981 году в Нижегородской области был установлен радиокомплекс «Сура». Притом что существует несколько международных договоров, ограничивающих метеорологические эксперименты, США не раз обвиняли Россию в использовании «Суры» для вызова ураганов и изменения их траектории. Американцы до сих пор уверены, что самый мощный в истории США ураган Катрина, утопивший в 2005-м Новый Орлеан, — результат климатического «обстрела» с российской стороны.

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