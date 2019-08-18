Астрологи рассказали, каким знакам зодиака может не везти в августе

Неприятные, а то и страшные события могут происходить в России именно в августе из-за солнечной радиации, которая чаще всего повышается к концу лета. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил астролог Сергей Безбородный. «Вечерняя Москва» поговорила с другими специалистами в этой области, чтобы выяснить, действительно грозит ли определенным знакам зодиака какая-то опасность и как ее избежать.

Астролог Лилия Любимова заявила, что сейчас сложный период может быть у следующих знаков: Козероги, Раки, Овны и Весы.

— Дело не совсем в августе, на небе давно уже несколько сложная планетарная ситуация, что бывает очень редко. Но все, кто сейчас живут, даже маленькие детишки ее больше не застанут никогда, потому что она бывает раз в очень много лет. И в связи с определенным расположением таких планет Солнечной системы, как Сатурн, Плутон, а также в связи с их соединением по точкам эклиптики они оказывают на нас влияние. Сейчас сложный период может быть у следующих знаков: Козероги, Раки, Овны и Весы. Для Козерогов и Раков ситуация не столько катастрофа, сколько попадание в затяжную проблемную ситуацию. Это хронические заболевания, сложный период на работе и подобное. А у Весов и Овнов больше как раз острых ситуаций, таких как аварии, травмы, и им следует быть сейчас поаккуратнее, — сказала Любимова.

Поскольку в этих процессах участвует планета Сатурн, а она управляет временем и планированием, заявила Любимова, сейчас нужно ко всему подходить рассудочно и строго, без импульсивных решений.

— В классической астрологии, если какая-то планета на нас влияет, считается, что надо сделать то, что она хочет. Поэтому сейчас я бы порекомендовала этим знакам быть взвешенными в принятии решений, серьезно относиться ко времени, не оставлять все на последний момент, не бежать. Травмы мы получаем, как раз когда мы бежим. Поэтому время лучше планировать и выходить заранее. Ракам и Козерогам до середины сентября лучше не ввязываться в кредитные истории. Не брать и не давать взаймы, — подчеркнула Лилия Любимова.

Астролог и телеведущая Василиса Володина считает, что когда мы говорим о прогнозировании событий, мы должны всегда смотреть индивидуальный гороскоп, и выделить именно какие-то конкретные неудачливые знаки зодиака невозможно.

— Как показывает практика, автоаварийность действительно повышена летом. Это статистически доказанный факт, но летом люди и машину водят чаще. Есть некоторые закономерности, конечно, Луна в знаке Близнецов уменьшает количество ДТП. Раз в месяц, когда она находится в этом знаке, поменьше аварий. Это факт, подтвержденный статистически при работе с большими массивами данных. В целом выделять людей определенных знаков с точки зрения их удачливости в августе некорректно. Само зодиакальное деление очень грубое, и астролог прогнозирует катастрофу, рассматривая индивидуальные данные человека: день, месяц, год, время его рождения, — пояснила Володина.

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