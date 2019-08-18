Конкурс «Очарование» выявит лучших авторов и исполнителей романсов
Первый концерт-прослушивание состоялся в Московской картинной галерее Василия Нестеренко. Жюри оценивало выступления авторов, композиторов и исполнителей в четырех категориях: полное авторство, авторская музыка или стихи, исполнительское мастерство и ансамбль.
— Помимо этого, мы также предполагаем специальные призы в таких категориях, как лучший лирический романс, философия в романсе, лучший романтический образ и так далее, — сообщила основатель фестиваля «Очарование» Елена Дарина. — Лауреатами становятся конкурсанты, получившие от жюри наибольшее количество баллов. По окончании мероприятия они смогут принять участие в концертах, проводимых нашим клубом в Москве.
Второй этап концертов-прослушиваний предварительно запланирован на 25 августа.
Третью часть предполагается провести 31 августа на открытой сцене парка «Северное Тушино». Среди членов жюри — бард, поэт и эссеист Михаил Кукулевич, заслуженная артистка России, художественный руководитель театра-студии «Камелия» Нелли Савина, член Союза поэтов-переводчиков России Елена Лещенко и многие другие творческие личности.
Заключительный гала-концерт и награждение лауреатов фестиваля пройдут в концертном зале «Восход» культурного центра «Салют» 19 октября.
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