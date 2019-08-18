Поезд мчится быстрой птицей. Обновленная «Иволга» выйдет на маршруты МЦД уже в ноябре этого года

«Иволга» 2.0— это по сути тот же электропоезд, что уже сегодня возит пассажиров на участках Москва — Усово, Москва — Одинцово и Царицыно — Подольск, но улучшенный.

— Для первых двух диаметров покупаем 39 поездов, — рассказывает директор по развитию диаметральных маршрутов Центральной пригородной пассажирской компании Артем Царев. — 24 электропоезда — шестивагонной составности. Этот контракт был заключен первым. В его рамках был создан современный поезд, удовлетворяющий всем требованиям пассажиров. Второй контракт заключался на 15 семивагонных поездов. Были собраны пожелания и отзывы пассажиров о том, что еще можно улучшить. По итогам создали «Иволгу 2.0».

Поезд «Иволга» — это полностью отечественная разработка. Собирают его на Тверском вагоностроительном заводе. «Иволга», конечно, хороша: современный дизайн, удобные кресла, широкий дверной проем, крепления для велосипедов. Но это не главное.

— Для использования в качестве городского электротранспорта необходимо быстро перемещаться между станциями, которые не сильно далеко друг от друга находятся. Ускорение у «Иволги» быстрое и плавное,— рассказала Кристина Дубинина, директор по стратегическому маркетингу «Трансмашхолдинга», в который входит Тверской вагоностроительный завод.

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Гордятся создатели «Иволги» и дисковыми тормозами, которые обеспечивают быструю и плавную остановку поезда.

При разработке интерьера учли и просьбы пассажиров: USB-разъемы теперь вмонтированы в каждое кресло, центральных поручней стало больше, между сиденьями появились небольшие столики. Прокатиться на обновленной «Иволге» можно будет уже в ноябре этого года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гамид Булатов, первый заместитель главы Департамента транспорта города Москвы:

— В конце 2019 года в рамках первого этапа проекта МЦД мы совместно с ОАО «РЖД» запустим два первых Московских центральных диаметра. Перевозить пассажиров по ним будут 39 поездов «Иволга» обеих серий— это почти 50 процентов перевозок. К 2021 году планируем полностью обновить парк поездов на этих диаметрах.

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