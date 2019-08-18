Исторический комплекс увековечит память героев

Парк «Певческое поле» на северо-востоке столицы готовится к торжественному открытию. Оно намечено на День города.

Идея создания парка на берегу Яузы появилась еще в 2014 году и была разработана совместно с жителями Свиблова, Северного и Южного Медведкова, Ростокина, Бабушкина и Отрадного. То есть тех районов Северо-Восточного округа, которые непосредственно примыкают к Яузе.

За прошедшие пять лет проведены широкомасштабные работы по приведению в порядок береговой линии и близлежащей территории, благоустройству тех мест, где в скором будущем организуют пешие тропы, велодорожки, площадки для тихого, детского отдыха, зоны для активных занятий спортом. Не осталась без внимания и культурная жизнь парка — идет строительство амфитеатра на сотню зрителей и большой сцены, где уже в сентябре развернутся празднования, посвященные главному городскому празднику.

В планах также создание на территории парка исторического комплекса, посвященного подвигу героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.

Здесь еще в 2016 году был установлен памятный камень с мемориальной доской и выбитой на ней надписью «Памяти героев Чернобыля, заслонивших собою мир». Сейчас в стадии активной разработки создание постамента для памятного камня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы:

— Основная задача на сегодняшний день: создать дирекцию парка, чтобы было кому передать на баланс, было кому охранять, устраивать культурно-массовые мероприятия, чтобы парк жил. Кроме того, планируется создание исторического комплекса парка «Яуза». С этой идеей мы обращаемся к органам исполнительной власти, надеемся на их поддержку.

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