Супруга Петра Порошенко проспонсировала съемки комедии о Донбассе

Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляет жена бывшего президента страны Марина Порошенко, выделил 8,9 миллиона гривен (около 23 миллионов рублей) на съемки комедии о военном конфликте в Донбассе.

Фильм с названием «Котик с горящими глазами» режиссера Владимира Тихого посвящен так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.

Лента уже выиграла конкурс Госкино, общий объем средств на ее съемки составил 40 миллионов рублей. Она выйдет на большие экраны в октябре этого года, сообщает «Страна.ua».

Режиссер Владимир Тихий до этого снял художественный и документальный фильмы о событиях на Майдане.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования конфликта в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая с сентября 2014 года разработала конкретные шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что данные утверждения не соответствуют действительности. По словам президента России Владимира Путина, «полноценное урегулирование в Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик».

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