Исследование выявило регионы с самым доступным бензином
Жители Москвы, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов на свои среднемесячные зарплаты могут купить бензина больше, чем в других российских регионах, меньше всего топлива могут приобрести жители Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, сообщается в исследовании РИА Новости на основе данных Росстата.
Эксперты рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители российских регионов. В результате они составили рейтинг доступности бензина для населения. Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018 года по май 2019 года на региональную цену бензина по состоянию на конец июля 2019 года.
Так, в Ямало-Ненецком автономном округе на среднюю зарплату можно купить 2080 литров бензина в месяц. На втором месте оказалась Москва (1798 литров), на третьем — Ненецкий автономный округ (1609 литров).
Самая низкая доступность топлива в республиках Северного Кавказа. Так, на среднюю заплату в Дагестане можно купить 514 литров бензина АИ-92, в Карачаево-Черкесии — 520 литров, в Кабардино-Балкарии — 525 литров.
Читайте также: Россия оказалась в числе лидеров по дешевизне топлива