Ученые назвали продукт, помогающий избавиться от жира на животе
Ученые провели исследование, которое показало, что фисташки помогают избавиться от жира на животе, особенно если их употреблять во время завтрака. Также среди положительных свойств продукта — снижение уровня сахара в крови.
Согласно результатам эксперимента, опубликованным изданием Medicalexpress, через полгода у добровольцев, употреблявших фисташки в течение дня, уменьшилась жировая прослойка на животе в среднем на 2 сантиметра. Также у людей наблюдалось снижение общего уровня холестерина, уменьшение воспалительных процессов в организме.
Кроме того, исследование показало, что у людей, которые перекусывают орехами, меньше жира в брюшной полости, чем у лиц, употребляющих продукты на основе углеводов.
Как отмечают эксперты, фисташки можно добавлять в смузи, выпечку, кашу, смешивать с йогуртом или просто есть самостоятельно.
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