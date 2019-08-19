Росстат назвал продукт, который занимает треть расходов россиян на еду
Россияне из своего месячного продуктового бюджета тратят почти треть на покупку мяса, сообщается в отчете Росстата.
По данным ведомства, в прошлом году в среднем в месяц один россиянин тратил 6 тысяч 41 рубль на покупку продуктов, не включая расходы на спиртное. Из них на мясо и мясные продукты — 1 тысячу 806 рублей (29,9 процента). На втором месте в расходах на продукты идет молоко и молочные продукты — чуть больше одной тысячи рублей в месяц (16,6 процента). На третьем месте оказались хлеб и хлебобулочные изделия — 882 рубля в месяц (14,6 процента).
На овощи приходится 10,5 процента расходов, фрукты и ягоды занимают 9,6 процента расходов на еду, рыба — 7,2 процента, сахар и сладости — 6,3 процента, передает РИА Новости со ссылкой на имеющийся отчет ведомства.
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