Новые правила проверки багажа на таможне начали действовать в России
Российские таможенники на пунктах пропуска через государственную границу будут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади граждан, соответствующие меры прописаны в правилах карантинного фитосанитарного контроля, вступающих в силу с 19 августа.
Теперь станут проверять багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, членов их экипажей и поездных бригад. Также осматривать будут и автомобили.
Продукцию с высоким уровнем фитосанитарного риска, включая свежие огурцы, помидоры, арбузы, дыни, цветы для букетов, можно провозить через таможенную границу без фитосанитарных сертификатов, если она отправляется почтой или находится в ручной клади пассажиров. При этом количество такой продукции не должно быть больше пяти килограммов.
Фитосанитарный сертификат не нужен при ввозе не более трех букетов или не более 15 цветов, сообщает «Российская газета».
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