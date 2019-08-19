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Сергей Собянин: Используем лучшие методы диагностики

Юлия Зименко
• 07:08 • 19 августа 2019
Мэр Москвы Сергей Собянин 
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин 
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал, как будет в ближайшем будущем проходить модернизация столичного здравоохранения и на чем планируется сделать акцент.

— Сергей Семенович, правительство Москвы приняло решение о модернизации Службы лучевой диагностики в городских больницах и поликлиниках. Чем вызвано особое внимание к этому направлению городской медицины?

— Модернизация бывает необходима в двух случаях: когда все плохо либо когда все вроде бы неплохо, но хочется большего.

— И какой случай имеет место сегодня?

— Скорее второй. Технологии в сфере лучевой диагностики развиваются с космической скоростью, потребность в исследованиях растет, поэтому мы не можем сидеть сложа руки. Невозможно достичь какого-то уровня и на этом остановиться. Нужно постоянно двигаться вперед.

— Что представляет собой городская служба лучевой диагностики?

— Лучевые исследования проводят 63 больницы и 155 поликлиник: больше 4 тысяч специалистов, 4,5 тысячи томографов, рентгеновских аппаратов и УЗИ. Проводится 26 миллионов исследований в год.

Несколько лет назад поликлиники стали проводить исследования с внутривенным контрастированием, которые являются «золотым стандартом» диагностики онкологических заболеваний. В разных поликлиниках может быть разная ситуация, но в среднем срок ожидания планового КТ и МРТ составляет 7–10 дней. Во многих городах мира о таких сроках могут только мечтать.

— А как обстоят дела с позитронно-эмиссионной томографией (ПЭТ), которая позволяет выявлять рак на клеточном уровне?

— ПЭТ-томография включена в программу обязательного медицинского страхования. При необходимости ее сделают бесплатно. В общей сложности в 2019 году планируем выполнить более 50 тысяч исследований.

— Тогда что же вы хотите поменять в службе лучевой диагностики?

— Прежде всего пришло время менять оборудование. Томографы и рентгеновские аппараты, которые сегодня работают в больницах и поликлиниках, в основном были закуплены в 2011–2012 году. Сегодня они стремительно стареют — и физически, и морально. Вторая проблема — у нас есть поликлиники, оснащенные полным набором оборудования. А есть те, где оборудования не хватает. В рамках модернизации мы планируем внедрить во взрослых поликлиниках единый стандарт оснащения аппаратами лучевой диагностики.

— Что войдет в этот стандарт?

— В каждом головном здании взрослых поликлиник мы планируем установить магнитно-резонансный и компьютерный томографы, маммограф, несколько рентгеновских аппаратов и денситометр, который позволяет выявить патологию костной ткани.

В филиалах взрослых поликлиник появятся рентгеновские аппараты и маммографы. Наиболее распространенные исследования можно будет пройти максимально близко к месту жительства.

На этот счет поступало много просьб от москвичей, которым было неудобно ездить в головные поликлиники. Постараемся по максимуму учесть их просьбы.

— Многие пациенты жалуются на дискомфорт прохождения МРТ — замкнутое пространство, снаружи что-то гремит. Если человек страдает клаустрофобией, то исследование превращается в пытку.

— Полностью эту проблему, конечно, не решить. Тем не менее новые аппараты МРТ будут более короткими и с большим диаметром туннеля — 70 см. Проходить исследование станет комфортнее.

Для детских больниц и поликлиник будем закупать оборудование со специальным «детским» дизайном.

— Вы говорили о том, что ставка делается на цифровое оборудование?

— Да, все действующие и новые аппараты должны быть подключены к специальному электронному хранилищу медицинских изображений.

(справа налево) Мэр Москвы Сергей Собянин, сотрудница Диагностического клинического центра № 1 Оксана Ефимушкина, программист ДКЦ Михаил Пархоменко и главный врач центра Вера Сидорова Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

— Что это даст пациентам?

— Исчезнет множество дублирующих исследований. Например, когда пациента положат в больницу, врачи не станут направлять его на повторный рентген, а воспользуются снимком, сделанным в поликлинике.

Электронные снимки не потеряются и всегда будут под рукой. В любой момент врач сможет поднять архив и посмотреть динамику развития заболевания.

Рассчитываем, что станет меньше ошибок. Если у врача появляются какие-то сомнения по поводу диагноза, он всегда может попросить совета у более опытного коллеги.

Для этого не нужно куда-то возить снимок — можно просто отправить электронный запрос и через короткое время получить мнение эксперта.

— Изменится ли время ожидания исследований?

— Очереди должны сократиться. Когда все аппараты подключат к единому центру управления, Департамент здравоохранения будет видеть реальную загрузку оборудования. Если где-то не справляются с наплывом пациентов или аппарат сломался, можно будет предложить людям съездить в соседнюю поликлинику, где есть свободные окна приема.

— А если в электронном хранилище произойдет какой-то сбой?

— Информация в таких системах обязательно резервируется, поэтому ее утрата практически полностью исключена.

— Можно ли будет получить электронный снимок на руки?

— Можно будет его скачать в Интернете. Для этого надо оформить подписку на mos.ru, и на электронную почту придут описание снимка с подписью врача и ссылка для скачивания изображения.

— Вы говорили и о планах использования так называемого компьютерного зрения для расшифровки рентгеновских снимков?

— Это дело недалекого будущего. Ведь человек всегда остается человеком. Он может устать, что-то не заметить или ошибиться, а компьютер никогда не устает и видит даже то, что недоступно обычному человеческому глазу.

Если научить компьютерную программу распознавать патологии на рентгеновских снимках, то можно резко снизить число ошибок и неверных диагнозов. Думаю, что в ближайшие месяцы мы начнем эксперименты по использованию «компьютерного зрения» для диагностики онкологических заболеваний. Но окончательный диагноз будет ставить врач, а компьютер будет его помощником.

КСТАТИ

Накануне выходных Сергей Собянин посетил Диагностический клинический центр № 1. Недавно здесь установили самое современное оборудование для проведения высокотехнологичных, редких и дорогостоящих исследований.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о готовности всех тоннелей на юго-западном участке БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин 
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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