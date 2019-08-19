Стала известна тройка крупнейших должников России
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались самыми крупными должниками Российской Федерации. Указанные страны обязаны отдать государству примерно 14 миллиардов долларов.
Основным должником является Белоруссия. Страна обязана вернуть России 7,5 миллиарда долларов. Об этом журналистам рассказали в Министерстве финансов Белоруссии.
На втором месте в этом списке располагается Украина. По версии России, страна задолжала 3,7 миллиарда долларов. Однако власти Украины признают исключительно долг, образовавшийся в начале 1990-х годов. То есть 610 миллионов.
Третью строчку в рейтинге должников заняла Венесуэла. Страна обязана возместить РФ 3,15 миллиарда долларов к 2027 году. Об этом сообщает РБК.
Также крупными должниками Российской Федерации являются Бангладеш, Кипр, Индия и Йемен.
Читайте также: Политолог объяснил, почему «Украина демонстративно пытается избавиться от России»