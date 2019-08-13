Политолог объяснил, почему «Украина демонстративно пытается избавиться от России»

Москва в ответ на высылку Киевом российского дипломата объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге.

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Ранее во вторник, 13 августа, пресс-служба СБУ сообщила, что Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства РФ во Львове «за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица». По их словам, российский дипломат якобы завербовал военного пенсионера, который собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВСУ, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны.

«Вечерняя Москва» решила разобраться в ситуации и побеседовала с политологами относительно того, с чем может быть связано подобное поведение властей некогда дружественного государства.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский:

— Пока на всех местах работают представители старой власти. Возможно, так они показывают, что заняты делом, чтобы остаться при своих должностях. В украинском законодательстве написано, что Россия — «страна-агрессор». И удивляться подобным ситуациям поэтому не стоит. Это вполне укладывается в общую атмосферу отношений двух стран, которая, возможно, будет немного улучшаться. На это слабая надежда есть.

Политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев:

— Зеркальные меры — это традиция. Когда в свое время раскрыли целую группу британских дипломатов-шпионов в Москве, тут же выслали такое же число наших представителей из Англии. Россия не перестает надеяться с кем-то договориться. А Украина оставила у себя наших дипломатов, потому что в период этого конфликта товарооборот между странами вырос. Основной поток беженцев с Украины идет, в частности, в Россию. А потом они отправляют деньги в родную страну. Если мы разорвем дипломатические отношения, как тогда взаимодействовать с миллионами украинцев в России? Именно поэтому Украина демонстративно пытается избавиться от России. По-настоящему она этого сделать не может.

Украина не является для Москвы «ящиком Пандоры». Конечно, во всех диппредставительствах всех стран мира присутствуют и представители разведки, которые что-то там делают. Но насчет разведчиков РФ именно на Украине у меня большие сомнения. В странах СНГ, если не говорить об Армении с Азербайджаном, особой разведывательной деятельности нет, так как мы недавно были одним государством и особо больших тайн вы не раскроете. Все главные загадки находятся на территории России, так как там расположены основные военно-технические институты.

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