Володин назвал указ Зеленского о гражданстве для россиян «абсолютным популизмом»
Указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении процедуры предоставления украинского гражданства россиянам является «абсолютным популизмом». Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер отметил, что на Украине наблюдается низкий уровень жизни, поэтому миллионы граждан этой страны мигрируют в Россию и европейские государства. Например, в России работает до трех миллионов украинцев.
По мнению Володина, поднимать вопрос о предоставлении гражданства следует в том случае, если существует соответствующий запрос.
— Очевидно, что за принятыми решениями стоит госдеп США. Тех, кто нарушил закон Российской Федерации, своровал и хочет уйти от наказания и получить политическое прикрытие в виде убежища, будут вместо США и Великобритании отправлять на Украину, — приводит слова спикера Госдумы РИА Новости.
Напомним, Зеленский распорядился расширить перечень лиц, которые вправе получить украинский паспорт. Согласно его указу, гражданство Украины и убежище смогут получить россияне, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».
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