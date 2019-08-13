Зеленский упростил выдачу украинских паспортов «преследуемым» россиянам
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился расширить перечень лиц, которые вправе получить украинский паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Согласно изданному указу главы государства, гражданство Украины смогут получить россияне, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям». Им также смогут предоставить убежище. Аналогичное право получают иностранцы, принимавшие участие в обеспечении безопасности и обороны Украины.
На данный момент Зеленский поручил правительству разработать соответствующий законопроект в течение трех месяцев, передает «Интерфакс-Украина».
Корреспондент «Вечерней Москвы» связался с политологом Алексеем Мартыновым, который прокомментировал данное решение украинского президента.
— Владимир Зеленский анонсировал это после известного решения российского руководства об упрощении получения российского гражданства для жителей Донбасса, которые пока что являются гражданами Украины. Ни о каких потеплениях в российско-украинских отношениях это не говорит, скорее, это очередной выпад в нашу сторону, — отметил эксперт.
Напомним, что 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому получить паспорт РФ могут все жители Донецкой и Луганской областей, включая тех, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
Читайте также: Получивших паспорта РФ жителей Донбасса допрашивают на Украине