Более десяти тысяч сотрудников компаний проверились в павильонах «Здоровая Москва»
С июня 2019 года более 10 270 сотрудников различных столичных компаний прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва». Они расположены на территории 46 городских парков.
Сотрудники компаний смогли получить консультации медицинских специалистов благодаря своим начальникам. Руководители записывали работников на определенную дату и время с помощью центра занятости населения «Моя работа».
Отметим, что в день обследования работодатели на свое усмотрение предоставляют своим сотрудникам отгул или освобождают их от работы на несколько часов.
В павильонах была организована отдельная очередь, поэтому консультации могли получить по 12 человек в течение одного часа.
Как передает официальный сайт мэра Москвы, на обследование и прохождение медицинских тестов уходит примерно 40 минут. Чтобы пройти данную процедуру и проверить здоровье, необходимо иметь при себе подтверждающий личность документ и полис ОМС.
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