Шестьсот мастер-классов и лекций пройдут в День города на Тверской улице

Москва готовится встретить свой 872-й день рождения. 7 и 8 сентября столица отпразднует также 80-летний юбилей ВДНХ. Для гостей подготовили 600 лекций и мастер-классов по ремеслам и профессиям, представленным в «Технограде» и парке ремесел.

Участники создадут миниатюрные копии павильонов ВДНХ и ее огромную мозаичную карту, отчеканят и распишут тематические юбилейные значки, соберут и запрограммируют роботов, узнают все о тюнинге мотоциклов и многое другое. Серию мастер-классов организуют совместно с «Союзмультфильмом» — дети смогут вылепить из пластилина мультипликационных героев, созданных художниками легендарной студии. А профессиональные танцоры помогут всем желающим выучить движения самых модных танцевальных направлений. «Вечерняя Москва» подробно рассказывает о площадках.

Площадка № 1 «Рождение легенды»

Тверская улица, от Козицкого до Вознесенского переулка

Здесь откроется «Мотомастерская», а гости фестиваля смогут разобраться в устройстве мотоциклов и попробовать себя в роли слесаря-механика. А еще на этой ретро-площадке выставят мотоциклы 1942–1946 годов.

Площадка № 2 «Программа возрождения»

Тверская улица, от Вознесенского переулка до дома 7

На второй площадке пройдут лекции по востребованным темам, представленным в «Технограде». Эксперты дадут полезные советы — как открыть собственное дело, расскажут о личностном росте и научат эффективно работать с социальными сетями. Тут же пройдут мастер-классы по росписи керамических плиток и изразцов, украсить можно будет и значки к юбилею ВДНХ, дизайн которых разработали специально к празднику.

Жителей города ждет череда ярких интерактивных танцевальных шоу Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

А «Союзмультфильм» готовит серию занятий по лепке из скульптурного пластилина героев всеми любимых мультфильмов — Малыша и Карлсона, Крокодила Гену и Чебурашку, Львенка и Черепаху, кота Матроскина, Винни Пуха и многих других.

— А еще приглашаем всех на танцевальные мастер-классы. Гостей праздника научат современным модным направлениям танцев, причем уроки будут сопровождаться и показательными выступлениями. А это значит, нас ждет череда ярких интерактивных танцевальных шоу! — сообщили в оргкомитете праздника.

Площадка № 3 «Место встречи»

Тверская улица, между домами 7 и 1

На этой площадке предложат оформить мини-картины в мозаичной технике. Ребята старше двенадцати лет будут делать самые настоящие витражи. А еще все желающие смогут внести свой вклад в создание панно «Карта ВДНХ» трех метров в длину и полтора — в высоту.

Площадка № 4 «Новая эра»

Улица Охотный ряд и Моховая

Четвертая площадка праздника — самая современная, ее тематика уходит и в будущее ВДНХ! Неудивительно, что именно здесь будут учить робототехнике: от создания элементарных роботов до конструирования и программирования довольно сложных машин.

Читайте также: Юных жителей столицы пригласили отметить День города на Воробьевых горах