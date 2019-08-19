Минздрав сообщил об увеличении числа больных гастритом в России
За последние пять лет количество больных гастритом жителей России увеличилось на семь процентов. Об этом говорится в материалах, предоставленных Министерством здравоохранения страны.
В 2018 году, как сообщают представители ведомства, в России количество больных гастритом (воспалительные изменения слизистой оболочки желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки) составило 4,1 миллиона человек.
По данным ведомства, наибольший процент людей, страдающих от названных недугов, проживает в Алтайском крае. На втором месте — Чувашия, пишет RT.
Реже всего с гастритом сталкиваются жители Еврейского автономного округа. Также невысокий уровень заболеваемости отмечается в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
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