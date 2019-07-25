Врач рассказала, как травы могут помочь при спазмах желудка

Боли в желудке, спазмы — одно из самых частых проявлений нарушения работы этого органа. Как говорят врачи, такой симптом по сути — это сильнейшие сокращения гладкой мускулатуры желудка, которые сопровождаются специфическими болями.

— Чаще всего в качестве провоцирующего фактора выступают органические поражения, т.е. заболевания желудочно-кишечного тракта, — рассказывает врач высшей категории Лариса Алексеева. — На этот фактор могут накладываться и другие — употребление некачественных продуктов или переедание на ночь, когда желудок не в состоянии все переварить.

Как пояснила эксперт, спазмы могут быть спровоцированы и бесконтрольным применением медикаментов с превышением суточной дозировки, несоблюдением сроков приема лекарства. Еще одна причина проблем — острая пища.

— В этом случае происходит повышенная выработка соляной кислоты, что и заставляет гладкую мускулатуру резко сокращаться, — пояснила Лариса Алексеева.

Многие заметили, что спазмы у них начинаются при сильном стрессе или нервном перенапряжении — как правило, это происходит у женщин. А у мужчин спазмы часто возникают из-за регулярного распития спиртных напитков. Причем не имеет значения количество градусов в алкоголе. Вызвать неприятные ощущения может даже бокал вина или шампанского.

В общем, причин спазмов может быть очень много.

— Если желудок сводит спазмами, то стоит отказаться от употребления жирных и острых блюд, лука и чеснока, щавеля и шпината, редки и редиса, капусты, копченостей и пряностей, — пояснила Лариса Алексеева.

— Острые соусы и майонез, крепкий чай, кофе и спиртное тоже теперь не для вас. Равно как и очень холодные и очень горячие блюда.

Конечно, диета — хорошая профилактика. Но что делать, если спазмы уже начались? Особенно если они сопровождаются тошнотой, рвотой и прочими крайне неприятными симптомами?

— Если спазмы не разовое, а регулярное явление, то, разумеется, необходимо пойти к врачу, сдать анализы и пройти необходимые обследования, чтобы определить, что именно с вами случилось, — рассказывает Лариса Алексеева.

Как лечить спазмы? Хороших результатов, по мнению экспертов, можно добиться при помощи народной медицины, которые, разумеется, нужно использовать только по согласованию с врачом. Отлично помогают отвары и настои на основе крапивы и ромашки, таволги и зверобоя, тысячелистника и шиповника, валерианы и мяты, календулы и мелиссы, крушины и подорожника, укропа и имбиря.

Есть также и лекарственные препараты из натуральных компонентов. Они дают хороший эффект и более безопасны, чем разного рода «химия».

— Если у вас проблемы с желудком, то подобные препараты вполне эффективны, например, после обильного застолья, — пояснила Лариса Алексеева. — Они предупреждают ощущение тяжести и дискомфорта в животе.

Резюмируя, можно сказать: относитесь к своему желудку максимально бережно. Не перегружайте его тяжелой и острой пищей. Поменьше газировки и алкоголя — они раздражают слизистую и делают ее крайне уязвимой.

А еще — всегда имейте под рукой препараты, способные справиться со спазмами желудка, если они вдруг возникнут.

ВНИМАНИЕ

Если спазмы — не разовое явление, не стоит заниматься самолечением или пользоваться народными средствами. Нужно обязательно обратиться к врачу и пройти обследование.

КСТАТИ

Растения, которые применяются в народной медицине:

— Календула устраняет воспаление, способствует заживлению

— Имбирь снимает спазмы кишечника, боли и помогает при тошноте и рвоте

— Мелисса успокаивает, помогает при сбоях в пищеварении, вызванных эмоциями

— Настойку мяты перечной используют для улучшения работы пищеварительного тракта

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