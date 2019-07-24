Терапевт рассказала, какие лекарственные травы заготовить на зиму

Есть растения, сбором которых должны заниматься только специалисты — это, например, травы сильного действия, иногда и ядовитые, использование которых требует осторожности и специальных знаний и навыков. Но некоторые травы и цветы вполне можно заготовить и самим, это безопасно и полезно.

Зачем современному человеку «зеленая аптека»? Потому что она иногда дополняет, а иногда и заменяет таблетки. Температура отлично сбивается липовым цветом и малиной, кашель смягчает шалфей, воспаления снимает ромашка. Ну а некоторые травы сделают невероятно вкусным чай зимой. Не отказывайтесь от такой возможности, сами себе скажете спасибо за это уже скоро, ведь лето такое короткое!

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Важно знать

— Лекарственные растения собирают утром, но только после того, как сошла ночная роса. Сушить растения нужно в тени, в продуваемом помещении.

— Ягоды в лечебных целях сушат и морозят. Очень хороша в сушеном виде земляника — она изумительно заваривается как чай, сохраняет и вкус, и аромат. Не теряет своей ценности при сушке и шиповник.

— Чернику можно морозить, причем технология заморозки ее такова: сначала ягоды отправляют в морозилку на подносе, а когда они «схватятся», ссыпают в отдельные пакеты или пластмассовые емкости. Так ягоды не слипнутся.

— Высушенные травы хранят в плотно закрытых емкостях, обязательно в темноте, в сухом помещении, где не случается перепада температур.

— При изменении цвета сырья, появлении нехарактерного для данной травы запаха или плесени пользоваться заготовкой уже нельзя, уничтожьте ее без сожаления.

— Оптимальный срок хранения лекарственного сырья — 1 год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зарина Дашева, косметолог:

— Травы можно использовать как в лекарственных целях, так и в косметических. Я не считаю их панацеей от всех бед, но умываться настоями трав, делать из отваров кубики льда и протирать лицо, устраивать травяные маски не то что не противопоказано косметологией, а приветствуется ею. Например, воспаление кожи можно снять смесью отваров ромашки и душицы, очень полезно умываться отваром иван-чая, листьев земляники и березы.

СПРАВКА

По данным Международного союза охраны природы (IUCN), учеными было описано около 320 тысяч видов растений, из них лишь небольшая часть (примерно 21 тысяча видов) используется в медицине.

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