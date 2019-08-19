СМИ: Мошенник обокрал супругу Павла Мамаева на 75 тысяч рублей
Мошенник похитил с банковской карты жены российского футболиста Павла Мамаева 75 тысяч рублей, сообщает источник в правоохранительных органах агентству городских новостей «Москва».
— Выяснилось, что в мае текущего года девушка нашла в соцсети Instagram объявление о продаже футляра для помады. Она связалась с продавцом и перевела ему 75 тысяч рублей. Аксессуар Мамаевой так и не пришел, — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что по итогам проверки в воскресенье, 18 августа, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Напомним, 8 мая Пресненский суд вынес приговор по делу о драках в центре столицы с участием футболистов Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также тренера Александра Протасовицкого. Мамаев получил год и пять месяцев в колонии общего режима.
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