Музей Победы отметил День фронтовой собаки

Питомцы лучших кинологических служб Росгвардии, Министерства внутренних дел, а также Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту в формате показательных выступлений продемонстрировали гостям праздника поисковые и защитные навыки. Кроме того, на открытой площадке Музея Победы состоялись соревнования служебных собак по фрисби и фристайлу.

— В годы Великой Отечественной войны псы были и связистами, и санитарами, и диверсантами, и даже разведчиками, — рассказала руководитель отдела массовых мероприятий Музея Победы Юлия Севостьянова. — Пусть их армейская служба широко и не афишировалась, подвиги четвероногих бойцов впечатляют даже современников.

По словам Севостьяновой, на всех фронтах в годы войны несли службу более шестидесяти тысяч специально обученных и подготовленных собак. Их усилиями из-под обстрелов были вывезены около семисот тысяч раненых и обнаружили миллионы взрывных устройств.

— Не случайно во время Парада Победы 1945 года по Красной площади в общей колонне войск шли проводники с фронтовыми собаками, — добавила Севостьянова.

Художественные и исторические мастер-классы, занятия по канистерапии, городские игры и встречи с собаками-чемпионами — в честь праздника все внимание было отдано четвероногим любимцам.

Кстати, дата 19 августа не просто так официально признана Днем фронтовой собаки.

Именно в этот день в 1943 году армейская овчарка-диверсант Дина выскочила на рельсы перед приближающимся фашистским воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом и зубами выдернула чеку. Дина стала первым армейским псом, выжившим после подрыва. В краткой фронтовой сводке сообщалось: «19 августа 1943 года на перегоне Полоцк — Дрисса подорван эшелон с живой силой противника. Уничтожены 10 вагонов, выведен из строя большой участок железной дороги. С нашей стороны потерь нет».

Памятник «Фронтовой собаке» авторства скульптора Андрея Коробцова установлен на Поклонной горе по просьбам ветеранов Великой Отечественной войны.

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