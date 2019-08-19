Соколиный удар советского аса: история Александра Покрышкина

В СССР имя Александра Покрышкина стало одним из синонимов непревзойденного воинского мастерства и доблести. Как и многие его сверстники, родившиеся на заре авиации, когда первые модели фанерных бипланов только учились летать, он еще в детстве заболел небом. С самого первого шага путь его был непростым, и, чтобы стать летчиком, Покрышкину пришлось преодолеть множество препятствий. Учеба в фабрично-заводском училище, потом школа авиатехников в Перми. Только после этого, перед самой войной, он оканчивает Качинскую военную авиашколу и получает назначение в 55-й истребительный авиаполк. Везде Покрышкин стремился быть лучшим. Отличная учеба и невероятная целеустремленность создавали предпосылки для большого будущего.

— Он был бойцом целеустремленным и активным, ищущим свой уникальный путь и стиль боя. Он не следовал шаблонам, требующим выполнять непродуманные приказы. В связи с этим Покрышкин был весьма неудобен многим начальникам из-за своего независимого характера. Инициатива и самостоятельность отнюдь не всегда находят признание, а в военное лихолетье они стоили асу многих сил. При этом Покрышкин был лишен честолюбия. В феврале 1944 года он отказался от высокой должности в штабе ВВС, потому что любил боевую работу, — говорит историк авиации Николай Бодрихин.

Покрышкин был летчиком-новатором, ломавшим устаревшие тактические шаблоны, которых так держались в летных школах. И которые стоили жизни все новым и новым пилотам. Это Покрышкин первым доказал эффективность тактики «соколиного удара»: атаки противника с пикирования с последующим резким («горкой») уходом вверх.

Александр Покрышкин постоянно анализировал свой опыт воздушных боев и других истребителей. Для этого он завел специальный блокнот, который потом превратился в альбом воздушных боев.

На первой его странице он написал девиз: «Истребитель! Спрашивай: не сколько противника, а где он!» Покрышкин громил врага, не думая о личном счете сбитых самолетов, но только о победе.

КСТАТИ

Советская летчица Лидия Литвяк стала самой результативной женщиной — воздушным асом. На ее счету 12 воздушных побед и 168 вылетов. С 14 лет она занималась в аэроклубе, а в 15 совершила свой первый самостоятельный полет. Первый бой Лидия Литвяк приняла осенью 1942 года в небе над Сталинградом, в ходе которого ею был сбит немецкий истребитель Bf-109. 1 августа 1943 года Лидия Литвяк не вернулась из боевого вылета. Посмертно была награждена званием Героя Советского Союза.

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