Прошло 80 лет со дня гибели советского летчика Михаила Ююкина
5 августа исполняется 80 лет со дня героической гибели советского летчика Михаила Ююкина. В 1939 году в сражении при Халхин-Голе он стал первым в истории военной авиации пилотом, который повел свой самолет на таран наземной цели.
Советско-японский вооруженный конфликт у реки Халхин-Гол в Монголии продолжался с мая по сентябрь 1939-го. Бедная ресурсами Япония стремилась получить доступ к природным богатствам Дальнего Востока.
Во время халхингольского столкновения уроженец Воронежской губернии Михаил Ююкин служил батальонным комиссаром 150-го скоростного бомбардировочного авиационного полка. В бою 5 августа 1939 года бомбардировщик Ююкина был подбит.
Штурман Александр Морковкин и стрелок-радист Петр Разбойников получили приказ покинуть горящую машину. Морковкин прыгнул с парашютом. Разбойников остался со своим командиром. Их самолет протаранил скопление японских солдат.
Примечательный факт: в том же 150-м авиаполку вместе с Ююкиным служил Николай Гастелло. Два года спустя, 26 июня 1941-го, он повторил подвиг однополчанина, направив свой охваченный пламенем бомбардировщик на колонну немецкой техники.
Комиссара Ююкина посмертно удостоили ордена Ленина, капитану Гастелло присвоили звание Героя Советского Союза.
За годы Великой Отечественной войны советские летчики 595 раз таранили противника в воздухе, 506 раз атаковали наземные цели, 160 — танки врага и 16 — корабли и береговые сооружения.
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