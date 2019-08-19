Около 55 домов по реновации включили в Росреестр

Порядка 55 домов, построенных по программе реновации, поставлены на кадастровый учет. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве.

Так, недавно на учет поставили два дома по реновации, которые расположены в районе Северный по адресу: Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 2 и 3. В них расположены 830 квартир, а общая площадь зданий составляет 29,2 тысячи квадратных метров и 47,9 тысячи квадратных метров соответственно. В каждом корпусе есть технический чердак и один подземный этаж.

По словам руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, за два года общая площадь домов, поставленных на учет, составила почти 1,3 миллиона квадратных метров.

— Треть из них расположена в Северо-Восточном, Северном и Западном округах столицы. После заключения договоров перехода права собственности либо с Департаментом городского имущества, либо Фондом реновации, москвичи могут регистрировать свое право собственности на недвижимое имущество, — отметил он.

Напомним, что программа реновации жилья реализуется в столице с 1 августа 2017 года. Сейчас в ней участвуют 5 173 дома, адресный список состоит из 338 стартовых площадок. В общей сложности столичные власти планируют переселить более 350 тысяч квартир.

Кстати, сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» запланировали полностью завершить работы по благоустройству в одном из дворов Пресненского района к сентябрю 2019 года.

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