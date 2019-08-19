Стали известны наставники участников шоу «Голос 60+»
Представители пресс-службы Первого канала назвали артистов, которые будут наставниками участников второго сезона шоу «Голос 60+». Ими стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Супруга продюсера Иосифа Пригожина и знаменитый актер будут исполнять роль кураторов на проекте в первый раз. Лещенко и Пелагея уже становились наставниками на «Голосе».
Шоу предваряет собой восьмой сезон основного проекта, состав наставников в котором станет известен примерно через неделю.
Как передает РИА Новости сообщение от Первого канала, съемки начнутся 19 августа.
«Голос 60+» - адаптация голландского вокального формата The Voice Senior. В 1-м
сезоне победу одержала Заслуженная артистка Российской Федерации Лидия Музалева из
команды Пелагеи.
-У наших участников за спиной жизнь! И то, что они приходят рассказать о том, что их волнует, уложив все в короткий формат песни – это достойно всяческого уважения! Можете себе представить, что возрастной диапазон наших вокалистов – от 60 до 90! - рассказал продюсер шоу Юрий Аксюта.
К участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты со всех концов страны, из стран ближнего и дальнего зарубежья – Москвы, Санкт-Петербурга, Дятьково, Макеевки, Домодедово, Уфы, деревни Старые Бакуры Кировской области, Калининграда, Апрелевки, Баку, Бари, Нью-Йорка, Тель-Авива, села Верхний Салтов Харьковской области, дер.Прокудино Тульской области, Воронежа, Сочи, Ангарска, Кельна, Красноярска, Казани, Краснодара, Магнитогорска, Дюссельдорфа, Орла, Череповца, Владимира, Петрозаводска, Екатеринбурга и не только. Участники «Голос 60+» - это любители и профессионалы, представляющие все многообразие музыкальных направлений и жанров.
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