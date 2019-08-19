Власти помогут похоронить семью, которую убил подросток под Ульяновском
Власти помогут похоронить семью, которую убил подросток в селе Патрикеево под Ульяновском, заявил заместитель главы губернатора Сергей Люльков.
Он подчеркнул, что у местных властей есть четкое понимание того, как именно будет оказана помощь. Место похорон подростка, подозреваемого в убийстве своей семьи, неизвестно.
Люльков отметил, что у молодого человека есть отец, который с ними не жил. Ему сообщили о происшествии, и сейчас он находится в шоковом состоянии, рассказал замглавы. Об этом пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что в воскресенье, 18 августа, в частном доме нашли тела пяти человек с рублеными ранами. Рядом с жилищем семьи мертвым обнаружили подростка.
По предварительным данным, юноша 16 лет убил топором маму и маленьких брата и сестру. Затем он убил своих бабушку и деда. Позже подросток ушел из дома и свел счеты с жизнью. Полицией была найдена предсмертная записка, в которой он объяснил убийство тем, что якобы не хотел портить жизнь родственникам своей смертью, поэтому решил убить и их.
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