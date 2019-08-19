Как защитить себя от мошенников при замене счетчика

В центры госуслуг «Мои документы» стали поступать обращения от москвичей с жалобами на мошенников, которые предлагают доверчивым горожанам заменить счетчики воды. За отдельную плату, разумеется. Для пущей убедительности злоумышленники представляются работниками официальных организаций, в том числе офисов «Мои документы». Более того, они распространяют рекламные листовки, на которых нередко используют аббревиатуру МФЦ и логотипы, напоминающие фирменную символику центров госуслуг.

— Центры госуслуг не занимаются заменой индивидуальных приборов учета воды, — предупредили в пресс-службе «Моих документов». — Проявляйте бдительность и не соглашайтесь на сомнительные предложения.

Обезопасить себя от мошенников можно, узнав официальный срок поверки индивидуальных приборов учета воды. Такая опция доступна на портале mos.ru при подаче показаний счетчиков.

Также есть возможность уточнить информацию, лично обратившись в центры госуслуг «Мои документы» или изучив техническую документацию прибора.

Данные о сроках поверки счетчиков указаны и в едином платежном документе — в верхней части квитанции.

Кроме того, можно позвонить на горячую линию поверки счетчиков воды: +7 (495) 539-59-00.

Важно помнить: если срок еще не подошел, то поверять или менять счетчики не нужно, как бы настойчиво вас ни пытались уверить в обратном! Но даже если срок поверки приближается, не стоит доверять замену прибора сомнительным компаниям или частным мастерам, навязывающим свои услуги, и уж тем более не нужно пускать их в свою квартиру.

Безопаснее всего воспользоваться услугами той организации, которая устанавливала счетчик. Хотя это может быть и любая другая аккредитованная фирма. Если сомневаетесь в выборе, лучше обратиться в свою управляющую компанию.

Ее сотрудники должны подсказать вам, где найти фирму, в компетенции которой можно не сомневаться. А чтобы уточнить название и адрес своей управляющей компании, воспользуйтесь порталом «Дома Москвы» dom.mos.ru.

КСТАТИ

Профессиональную консультацию по вопросам ЖКХ можно получить в Городской единой справочной службе: +7 (495) 539-53-53. Ее сотрудники работают круглосуточно.

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