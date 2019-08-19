Михаил Боярский рассказал, чего ждет от нового сезона «Голос 60+»
Певец и актер Михаил Боярский в комментарии Nation News рассказал, как попал в наставники «Голос 60+» и чего ждет от нового сезона шоу.
Он отметил, что принять участие в проекте ему предложил телепродюсер Юрий Аксюта. Боярский рассказал, что ранее только смотрел подобные шоу, но не был их непосредственным участником, поэтому для него это будет новый опыт.
Певец выразил надежду на то, что конкурсанты будут петь для души, а не для славы.
— Я надеюсь, что конкурсанты будут петь сердцем. Я полагаю, что это просто люди, которые смогут подарить людям свою душу, потому что певцов огромное количество, — отметил певец.
Первый канал 19 августа объявил имена наставников нового сезона шоу «Голос 60+». Оценивать талант участников будут Лев Лещенко и Пелагея, которые уже принимали участие в прошлом сезоне проекта, а также Михаил Боярский и Валерия, передает «Царьград».
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