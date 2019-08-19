Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильных телефонов в школах
Эксперты Роспотребнадзора, Минпросвещения, Рособрнадзора и Российской академии образования совместно завершили работу по подготовке методических рекомендаций, касающихся использования школьниками личных мобильных устройств во время учебного процесса. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Как уточняется, специалисты в ходе работы проанализировали международный опыт по данной теме. Исходя из этого, в методических рекомендациях есть пункт по ограничению использования в школах личных мобильных устройств.
Также по данному вопросу был проведен опрос. Из школьников-респондентов ограничения поддержал 61 процент, родителей – 89 процентов, и учителей – 90 процентов.
В документе есть рекомендация ограничить использование мобильных устройств для всех. Исключения составят дети, которым гаджеты необходимы. Например, для измерения сахара в крови при сахарном диабете.
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