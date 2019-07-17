Смартфоны предложили заменить на «шкулфоны» в российских школах

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил заменить школьникам смартфоны на специальные телефоны — «шкулфоны».

По его мнению, нововведение поможет детям в процессе обучения после запрета на использование обычных мобильников в школах. Известно, что, так называемый, «шкулфон» будет содержать в себе не только контакты родителей, преподавателей и одноклассников, но и информацию, которая обеспечит комфортную учебу. Например: приложения «Московская электронная школа», его федеральный аналог «Российская электронная школа», учебный справочник по общим вопросам, калькулятор и внутренний Интранет.

В новый ресурс будет встроена специальная программа, блокирующая оскорбительные и унижающие фразы школьников по отношению друг к другу. Кроме того, у платформы будет «иммунитет» к вирусам и сайтам с ограничением по возрасту.

— Таким образом мы не лишаем ребёнка мобильного телефона, но предоставляем ему вместо развлекательного образовательный контент, вызывающий интерес. Убеждён, «шкулфон» поможет школьнику не только сконцентрироваться на учебном процессе, но и повысит самооценку ребёнка, увеличивая его стремление совершенствовать своё образование, — объяснил Чернышов.

Не так давно был проведен опрос россиян, по результатам которого выяснилось, что 43 процента респондентов не одобряют идею запрета мобильных телефонов в учебных заведениях. Об этом сообщает RT.

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