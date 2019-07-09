Почти половина россиян выступили против запрета смартфонов в школах

Инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запретить детям пользоваться смартфонами в школах не поддерживают 43 процента россиян, принявших участие в опросе проекта Дети Mail.ru.

При этом 38 процентов респондентов допускают запрет смартфонов при разрешении использования простейших кнопочных телефонов. Еще 12 процентов против любых гаджетов в школах, семь процентов затруднились с ответом.

87 процентов опрошенных родителей уверены, что смартфон необходим для обеспечения связи с ребенком, 84 процента разрешают детям брать гаджеты с собой в школу. Лишь 50 процентов респондентов выразили мнение, что смартфоны мешают детям погрузиться в учебный процесс.

Опрос проводился на условиях анонимности с 5 по 7 июля среди 10 049 пользователей проекта Дети Mail.ru. Результаты опроса приводит ТАСС.

Напомним, Валентина Матвиенко аргументировала свое предложение тем, что в наших школах недостаточные условия для хранения дорогой техники. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец сочла логичной реализацию этой инициативы во время уроков, но согласилась с Матвиенко не во всем.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Давайте запретим запрещать

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Анна Московкина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить приносить в школы мобильные телефоны. Дескать, вдруг у кого-то дорогой аппарат, а учебное заведение не сможет обеспечить сохранность девайса. При всем уважении, но, во-первых, уже начинает слегка трясти от инициатив наших законодателей, большинство из которых имеют контекст «запретить», а во-вторых, может быть, в Госдуму и Совет Федерации запретить приходить с дорогими мобильными телефонами? (далее...)