Родительский комитет отреагировал на предложение запретить телефоны в школах
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец высказала свое мнение по поводу предложения Валентины Матвиенко запретить детям пользоваться мобильными телефонами в школе. Она нашла логичным реализацию этой инициативы на время уроков.
Но в остальном Ирина Волынец, видимо, не совсем согласна с Матвиенко.
- Есть, допустим, младшие школьники, которые несколько раз в течение дня созваниваются с родителями, есть старшие школьники, которые могут воспринять эту инициативу в штыки, - сказала Волынец в разговоре с журналистами RT.
Напомним, что Валентина Матвиенко аргументировала свое предложение тем, что в наших школах недостаточные условия для хранения дорогой техники.
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