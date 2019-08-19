Самые большие в России граффити с Юрием Гагариным создали в Одинцове
В Одинцове появились самые большие граффити с изображением Юрия Гагарина в России, их высота составляет 60 метров. Автором является итальянский художник Йорит Агоч.
Граффити расположены на стене многоэтажного дома на улице Кутузовской. Работа выполнена в рамках фестиваля Urban Morphogenesis.
Как отметил автор работы Йорит Агоч, за его плечами множество портретов великих людей, однако Юрий Гагарин для него — совершенно новая тема.
— Его история невероятно вдохновляет. Гагарин вырос в обычной советской семье, ходил в обычную школу. Но стал примером для миллионов людей, — приводят слова художника на официальном сайте Одинцовского городского округа.
В микрорайоне Трехгорка на данный момент работают отечественные и зарубежные художники, которые являются участниками Международного фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis «Культурный Код». Около 10 работ уже завершены, одна из них — не менее масштабная, чем граффити Гагарина, создана Весодом Бреро. Он изобразил возлюбленную в трех разных ракурсах у окна, на фоне заката и на лестничной площадке. Длина картины — 57 метров.
Кстати, специалисты проведут работы по благоустройству на придомовой территории в Калошином переулке в Москве. Их завершат к концу августа.
Читайте также: Посвященная хип-хопу фотовыставка открылась в столице