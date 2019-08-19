Украинцы раскритиковали жену Нетаньяху за выброшенный кусок каравая
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые за 20 лет прибыл с визитом в Киев, его сопровождала жена Сара. Судя по короткому ролику, который набирает популярность в Сети, украинцы встретили гостей традиционным караваем с солью. Израильский политик отломил кусок каравая, обмакнул в соль и съел, после чего передал второй кусочек хлеба своей спутнице.
Но вместо того, чтобы последовать примеру мужа, Сара раскрошила хлеб и отряхнула руки. Этот жест возмутил пользователей Сети. Ролик опубликован на YouTube израильских СМИ.
«Это как барин в зачумленный барак приехал», — считает один из пользователей.
«Женщину из деревни можно вывести, а деревню из женщины нет», — поддерживает второй.
«Я одного не понимаю. Почему в Израиле такое быдло?» — спросил комментатор.
Были и те, кто назвал подобную традицию архаичной, но большинство комментаторов резко осудили Сару Нетаньяху.
По сообщениям украинской прессы, женщина успела устроить скандал в самолете. По некоторым данным, ей не понравилось приветствие командира экипажа.
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