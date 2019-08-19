СМИ: Актера и продюсера Сергея Жигунова обвинили в мошенничестве

Артисты, которые работали со звездой сериала «Моя прекрасная няня» Сергеем Жигуновым, заявили о невыплатах гонораров. По данным СМИ, актер сейчас пытается доказать банкротство через суд.

Так, участникам съемочного процесса сериала «Динозавр», который российские зрители увидели в 2018 году, не выплатили деньги за работу. Как выяснилось, у них не было копий трудовых договоров, что затруднило их положение в суде.

Актер Кирилл Захаров сообщил, что Сергей Жигунов все же платил актерам, но только тем, у кого были главные роли. Остальные участники съемочного процесса оставались ни с чем.

— Год мне не платили. Сумма небольшая, но все же. Хотел Жигунова в подъезде подкараулить, поговорить по-мужски. Но он бегает, как трусливый кролик. Я звонил, грубил, и в итоге со мной рассчитались. Притом знаю, что со стороны Жигунова были угрозы в адрес тех, кто просит деньги, — поделился актер с изданием StarHit.

К продюсеру уже подала иск в суд компания «Синелекс», которая отвечала за монтаж и сведение звука в сериале «Куба». Жалобы поступали и в период съемок сериала «Горюнов». Утвержденный на должность режиссера Владимир Балкашинов уволился после нескольких месяцев работы. По его словам, Сергей Жигунов вел себя непорядочно и отказывался выплачивать положенные гонорары.

В данный момент «Вечерняя Москва» связывается с представителями актера.

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