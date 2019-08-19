Россияне назвали самый тихий город страны
Аналитики одного из российских порталов недвижимости провели опрос, в результате которого были названы самый тихий и самый громкий города страны. В общей сложности рейтинг включил в себя 200 крупных населенных пунктов.
Самым тихим городом был признан Гурьевск, находящийся в Калининградской области. Также неплохие показатели отмечены у Ейска, Михайловска, Геленджика, Туапсе и не только.
По поводу перечисленных городов местные жители оставили в рамках опроса множество положительных отзывов. Они говорили не только об отсутствии шума на улицах, но и о большом количестве зелени и небольшом числе высоких домов.
Самым шумным городом России был признан Киселевск Кемеровской области. Также на шум жалуются жители городов Сибири, Якутии и Волгоградского региона. Об этом сообщает «Российская газета».
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