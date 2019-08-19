ВЦИОМ выяснил, сколько россиян никогда не играли в видеоигры
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, который показал, что 48 процентов жителей страны ни разу в жизни не играли в видеоигры.
Социологи уточняют, что более трети респондентов перестали это делать, однако признались, что раньше были увлечены видеоиграми. Заядлыми геймерами являются 19 процентов россиян.
— Наиболее популярны видеоигры среди молодого поколения от 18 до 24 лет. В этой же возрастной группе наблюдается и самое большое время, проведенное за играми, — в среднем восемь часов в неделю, — передает ВЦИОМ.
Почти половина опрошенных — 40 процентов — отметили, что в последнее время качество отечественных игр повышается.
Опрос был проведен 15 августа 2019 года. Участие в нем приняли 1600 жителей России в возрасте от 18 лет.
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