Филиал музея «Эрмитаж» в Москве достроят к 2024 году

Филиал «Эрмитажа» появится в Москве. Его планируют построить к 2024 году на территории бывшего завода ЗИЛ. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, здание общей площадью более трех тысяч квадратных метров внутри будет максимально освещено, чтобы подчеркнуть все экспонаты музея.

Кузнецов добавил, что эта идея проектировщиков с освещением довольно сильно повлияла на функциональное зонирование.

— Например, в музее будет Галерея особых проектов. Она расположится на первом–втором этажах, и на нее можно будет смотреть прямо с улицы благодаря активному остеклению, — отметил он.

Главный архитектор Москвы отметил, что новый современный филиал «Эрмитажа» станет центром притяжения горожан.

— Этим зданием мы подтвердим слова мэра Сергея Собянина о реорганизации ЗИЛа как крупнейшего подобного проекта в России, — сказал Сергей Кузнецов.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Галерея особых проектов расположится на первом и втором этажах, которые будут объединены в общее пространство амфитеатра. Около входа будет кафе и сад скульптур, а выше — офисные помещения музея, книжный магазин, помещение для работы с каталогами, исследовательская лаборатория, фойе. Также на втором этаже будет исследовательский центр музея.

Выставочные залы будет на третьем–пятом этажах.

— Третий этаж займет искусство XIX и начала XX века. Четвертый этаж займут экспонаты современного искусства послевоенного периода. Пятый этаж — экспериментальное искусство с 1970-х годов по наше время, — рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.

На шестом этаже разместится выставка скульптур и Галерея искусства перформанса. Кровлю здания отдадут под ресторан.

Кстати, сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» до 25 августа запланировали закончить работы по комплексному благоустройству дворовой территории Красносельского района.

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