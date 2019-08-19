Количество бездомных животных в Москве уменьшилось в 10 раз за 9 лет
Количество безнадзорных животных в столице уменьшилось в 10 раз с 2010 года, сообщает председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.
— Если посмотреть статистику, в 2007 году было около 30 тысяч безнадзорных животных, в 2010 году — около 20 тысяч. Сейчас понятно, что их стало меньше, — объяснила Зотова.
Отмечается, что в прошлом году было отловлено 2,1 тысячи собак и 744 кошки, а в первые шесть месяцев 2019 года — 1,2 тысячи собак и 277 кошек.
Зотова добавила, что на данный момент в столичных приютах содержится более 13 тысяч животных. Около 20 процентов из них забирают в добрые руки, пишет агентство городских новостей «Москва».
Кстати, недавно стало известно, что россияне стали заводить так называемых дворняжек чаще, чем собак и кошек элитных пород.
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