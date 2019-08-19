Названы регионы РФ, жители которых больше других страдают от аллергии
Специалисты Министерства здравоохранения Российской Федерации рассказали, жители каких регионов страны чаще других страдают от аллергического ринита.
Оказалось, что лидером по этому показателю стала Чечня. На втором и третьем месте расположились Дагестан и Карачаево-Черкесия соответственно.
Кроме того, как передает сообщение от Минздрава News.ru, высокие показатели по количеству аллергиков наблюдаются в Краснодарском крае.
Причину лидерства республик Кавказа объяснил доктор-иммунолог Даниил Щепеляев. Он рассказал о том, что сильную аллергическую реакцию вызывает пыльца распространенного на указанной территории растения амброзии. По словам доктора, в контексте данного заболевания эту траву можно приравнять к оружию массового поражения.
Отметим, что меньше других страдают от аллергии в РФ жители Ненецкого автономного округа, Архангельской области и Севастополя.
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