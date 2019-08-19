Норматив утилизации по всем группам отходов планируют увеличить
Норматив утилизации по всем группам отходов от использования товаров нужно увеличить до 100 процентов. Это позволит увеличить поступления от экологического сбора в бюджет с 2,2 миллиарда в год до 136 миллиардов, передает телеканал «360».
Изменения могут вступить в силу через два года.
Для каждой группы товаров существует норматив утилизации. Компании могут сами производить утилизацию отходов либо заплатить экологический сбор. Отчеты об утилизации отходов в прошлом году представили 12 844 организации.
Как заявил замминистра природных ресурсов и экологии России Владимир Логинов, часть производителей только декларируют самостоятельную утилизацию, но на деле не выполняют свои обязательства.
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